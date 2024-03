Road House: prima remake van actieklassieker Amazon , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Laura Radford / Prime Video

Jake Gyllenhaal speelt een cynische oud MMA-vechter in op een Floridiaans eiland gesitueerde, hoogstens vermakelijke thriller.

Filmmaker Doug Liman (Edge of Tomorrow, 2014) was ziedend toen begin dit jaar bleek dat zijn nieuwste wapenfeit Road House niet in de bioscoop zou verschijnen. In plaats daarvan is de film direct te zien bij Prime Video. Dat is een begrijpelijke klaagzang: de remake van de actieklassieker uit 1989 (toen met Patrick Swayze in de hoofdrol) oogt onmiskenbaar gemaakt voor het witte doek.

En Jake Gyllenhaal doet het ook niet verkeerd als de stand-in voor Swayze. Hoewel Limans nieuwe film geen een-op-een remake is. De plot is naar het heden getrokken, de plaats van handeling is niet Missouri maar de zonrijke Florida Keys. Daar zoekt bareigenaar Frankie (Jessica Williams) naar een nieuwe uitsmijter. Ze heeft namelijk problemen met een genadeloze vastgoedmagnaat die haar etablissement wil slopen en daar een toeristische trekpleister (of een plek om drugs te dealen?) wil neerzetten. Gelukkig komt oud MMA-vechter Dalton (Gyllenhaal) op haar pad.

© Laura Radford / Prime Video

Hij wil tegen betaling wel Frankie’s bar beveiligen. Dat blijkt al snel geen sinecure: in het dorpje krijgt Dalton al snel een reputatie. Misschien wel dankzij zijn oneliners, zoals wanneer hij tegen een vervelende barbezoeker zegt: ‘Voordat we beginnen. Zijn jullie hier verzekerd?’ Of later, als hij de vingers van een schurk breekt: ‘Je bent geen pianist of wel?’ Gyllenhaal spuwt dat soort observaties op heerlijk cynische wijze. Hij oogt als de good guy, terwijl hij, blijkt in flashbacks, zich in het verleden in de ring niet zo goed gedroeg. Dalton heeft wat goed te maken.

© Laura Radford / Prime Video

En hij wordt ook verliefd. Road House heeft alle ingrediënten van een eighties actiefilm: een love interest (Daniela Melchior); enge types (Lukas Gage; Joaquim de Almeida). MMA-atleet Conor McGregor spant de kroon als bruut Knox, die het opneemt tegen Dalton. McGregor oogt net zo onuitstaanbaar als in de ring en acteert met de nodige zelfspot. Dat levert cartooneske scènes op, maar realisme ontbreekt sowieso in Road House. Het is Liman te doen om de zinderende actie, om het meejuichen met de hoofdpersoon. Dit had je eigenlijk gewoon in de bioscoop moeten zien.