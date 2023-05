Riz Ahmed wil Hamlet naar Netflix brengen

Riz Ahmed is met Netflix in gesprek voor een filmadaptatie van Shakespeare’s Hamlet.

De acteur is zelf verantwoordelijk voor het scenario, dat hij schreef in samenwerking met Mike Lesslie, die hij nog kent van de universiteit. Lesslie maakte eerder het script voor de recente Shakespeare-verfilming Macbeth met Michael Fassbender. Hamlet is een van de meest geliefde personages van de Britse toneelschrijver. In de oorspronkelijke uitvoering is hij een Deense prins, die wraak wil nemen op de verradelijke oom die met zijn moeder trouwde. De incarnatie van Ahmed en Lesslie speelt zich af in het hedendaagse London. Ahmed geeft zelf gestalte aan het hoofdpersonage. De acteur won onlangs nog een Emmy voor de HBO-serie The Night Of en had op Netflix al een rolletje in The OA . Ook werd hij aangetrokken voor grote filmprojecten als Star Wars en het aankomende Venom.