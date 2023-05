Riverdale S02 bestaat uit 22 afleveringen • Nieuws • 10-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Goed nieuws voor de fans van Riverdale; het tweede seizoen van het tienerdrama krijgt maar liefst 22 afleveringen.

Het eerste seizoen van Riverdale, momenteel in zijn geheel te zien op Netflix, telde ‘slechts’ dertien afleveringen. Het tweede seizoen van de serie gaat nog voor het einde van dit jaar in première. En dat terwijl het eerste seizoen nog maar twee maanden geleden ten einde kwam. Op 12 oktober voegt Netflix de eerste aflevering van de tweede reeks toe, waarna elke week een nieuwe aflevering volgt. De opnamen van seizoen twee zijn momenteel in volle gang. Riverdale is gebaseerd op de strips van Archie Comics, waarbij de personages in een wat moderner jasje werden gestoken. Het eerste seizoen, waarin het plaatsje werd opgeschrikt door de moord op een footballspeler, eindigde met verschillende cliffhangers.

Riverdale is afkomstig van Roberto Aguirre-Sacasa, bekend van Glee en Big Love. Zender The CW ziet de serie als de grote opvolger van het onlangs geëindigde Pretty Little Liars.