Riverdale-makers beginnen aan herstart Sabrina the Teenage Witch

De makers van Riverdale komen met een nieuwe serie rond Sabrina the Teenage Witch.

Het personage van tienerheks Sabrina was altijd erg populair in de strips van Archie Comics, maar ontbrak in de huidige Riverdale-serie, die op figuren uit die stripboeken gebaseerd is. De Amerikaanse zender The CW laat nu weten dat Sabrina een eigen serie krijgt, getiteld: The Chilling Adventures of Sabrina. De schrijver en de regisseur van de originele pilot van Riverdale zijn erbij betrokken. De vrolijke invalshoek van de eerdere verfilming – een comedyserie die van 1996 tot 2003 liep, met Melissa Joan Hart uit Melissa & Joey als Sabrina – wordt dit keer echter achterwege gelaten. De producenten beloven dat The Chilling Adventures een duister horrordrama wordt, in de stijl van Rosemary’s Baby en The Exorcist – een coming-of-age verhaal, waarin Sabrina worstelt met haar identiteit en zichzelf en haar familie moet beschermen tegen duistere krachten.