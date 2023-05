Riverdale krijgt tweede seizoen van The CW • Nieuws • 09-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Goed nieuws voor kijkers die momenteel Riverdale volgen op Netflix. Zender The CW, waar de serie in Amerika te zien is, verlengt het tienerdrama met een tweede seizoen.

De eerste zes afleveringen werden in Amerika op televisie niet bijster goed bekeken, maar online is Riverdale één van de meest gestreamde shows van The CW. De serie kan zich op dat vlak zelfs meten met CW-successen als The Flash, The Vampire Diaries en Jane the Virgin. De vroege verlenging duidt op veel vertrouwen vanuit de zender en ook de prima recensies ( lees hier die van ons ) zullen er ongetwijfeld mee te maken hebben. Riverdale is afkomstig van Roberto Aguirre-Sacasa, die eerder werkte aan series als Glee en Big Love. Greg Berlanti (Dawson’s Creek, Everwood) is één van de producenten. Berlanti staat vooral bekend als de drijvende kracht achter de stripverfilmingen van DC Comics op The CW, zoals The Flash en Arrow.

Riverdale is gebaseerd op de, overigens superheld-loze, strips van Archie Comics. Voor de serie werden de bekende personages in een wat moderner jasje gestoken. In deze nieuwe incarnatie verhuist Veronica (Camilla Mendes) naar Riverdale, waar ze Archie (KJ Apa) en Betty (Lili Reinhart) leert kennen. Het plaatsje wordt opgeschrikt door de mysterieuze dood van een footballspeler.