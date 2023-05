Rihanna speelt Marion Crane in Bates Motel S5 • Nieuws • 23-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Rihanna heeft een rol te pakken in het vijfde en laatste seizoen van Bates Motel. De zangeres kruipt in de huid van Marion Crane, in de filmklassieker Psycho van Alfred Hitchcock ( Rear Window ) beroemd gemaakt door Janet Leigh en later in de remake van Gus van Sant – waar weinig mensen aan herinnerd willen worden – ook nog gespeeld door Anne Heche.

'We wilden de iconische rol in een hedendaags licht zetten en er iets nieuws en spannends mee doen,' lichtten producenten Carlton Cuse and Kerry Ehrin de casting toe. 'We hoorden dat Rihanna een groot fan is van Bates Motel en wij zijn groot fans van haar, dus het is een perfecte combinatie.’ De zangeres was al eerder te zien in de geflopte actiefilm Battleship en verzorgde een stem in de Dreamworks-animatiefilm Home. Volgend jaar heeft ze een rol in Valerian and the City of a Thousand Planets ; de nieuwe sciencefictionfilm van Luc Besson.

Psycho staat vooral bekend om de twist met betrekking tot Leighs personage. Hitchcock deed het voorkomen alsof Marion een hoofdpersonage ging worden, om haar vervolgens al vroeg en onverwacht om het leven te brengen. Onder meer Wes Craven zou hetzelfde trucje later herhalen met Drew Barrymore in Scream. Bates Motel begon in 2013 als een prequel op Psycho en liet de oorsprong zien van psychopaat Norman Bates (Freddie Highmore) en zijn moeder (Vera Farmiga). Wanneer het vijfde seizoen van start gaat is nog niet bekend.