Ricky Gervais krijgt een spelshow op ABC • 14-10-2016

ABC bestelt een volledig seizoen van de spelshow Five to Survive. De show is afkomstig van de Britse komiek Ricky Gervais.

In Five to Survive moet een volwassen deelnemer 10 vragen goed beantwoorden om een geldprijs te winnen. Als de deelnemer een fout antwoord geeft, krijg hij nog de kans om gered te worden door 5 kinderen, die dezelfde vraag voor de kiezen krijgen. Gervais zal de tijdens de show de vragen stellen aan de kinderen en een nog onbekende co-host zal de volwassen deelnemers bijstaan. ‘Ik heb het showbizz-gezegde “je moet nooit werken met kinderen of dieren” nooit begrepen’, grapte Gervais. ‘Als producent en regisseur werk ik liever met dieren of kinderen, dan met Hollywood-acteurs. Kinderen zijn goedkoper, doen wat ze gevraagd worden, en de opnametijden zijn gunstiger.’ Gezien de jonge deelnemers, wordt verwacht dat Gervais zijn humor redelijk kuis zal houden, zeker in vergelijking met zijn stand-up shows.

Ricky Gervais brak ooit door met de door hem bedachte komedie The Office op de BBC. Hij was tevens verantwoordelijk voor de series Life’s Too Short en Derek, die momenteel beide te zien zijn op Netflix. Ook zijn film rondom zijn The Office-personage David Brent komt in 2017 naar de streamingdienst. Bekijk hieronder hoe Gervais zelf een spelletje speelt met Ellen DeGeneres en op de valreep een briljant antwoord geeft op de vraag ‘noem 3 films met Tom Hanks’.