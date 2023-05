Rick & Morty: wat we tot nu toe weten • 31-07-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

We moesten misschien wel anderhalf jaar wachten op het nieuwe seizoen van het absurde Rick & Morty, aldus Mr. Poopybutthole aan het eind van de vorige reeks. Maar alle snippers die uitlekken, verschijnen direct op het web. En die zijn zéér grappig.

Het laatste seizoen van de Adult Swim cartoon Rick & Morty eindigde met een moeilijk te verteren cliffhanger. We doelen niet op Rick’s opsluiting, eerder wijzen we naar de akelige post-credit scene met Mr. Poopybutthole in de hoofdrol. Hij vertelt ons, kakelend over de super spannende finale, dat we het nieuwe seizoen pas over een jaar kunnen verwachten. Misschien zelfs anderhalf jaar. Of langer nog!

Rick & Morty is een volwassen tekenfilm die complexe onderwerpen mixt met absolute absurditeit. In de kern draait het om Rick en Morty, opa en kleinzoon, die interdimensionale avonturen beleven in een oneindig variabel universum. De thuisbasis kent hoofdrollen toe aan Beth, Jerry en Summer (moeder, vader en zus van Morty). Daar gaat het vooral over de altijd om de hoek loerende scheiding van Beth en Jerry. Een kruising tussen Back to the Future, Dr. Who, The Hitchhikers Guide to the Galaxy en een realistische weergave van elke sitcomfamilie die je ooit gezien hebt .





Bob’s Burgers en The Simpsons Enfin, anderhalf jaar wachten op een nieuw seizoen is lang. Dit komt omdat Justin Roiland ( Adventure Time ) en Dan Harmon ( Community ) het schrijven en animeren van de show volledig op Amerikaanse bodem doen (en dus niet in Zuid-Korea zoals dat bij het geval is ). Omdat animeren in Amerika natuurlijk kostbaarder is werken ze bij Rick & Morty met een relatief klein team. Maar dankzij Comic Con hebben we nu wel nieuw materiaal om naar te kijken.

Tijdens de verschillende discussiepanels die gehouden worden tijdens de conferentie, zien we vaak materiaal dat nog in productie is. Natuurlijk zijn daar altijd mensen die dit filmen met hun mobiele telefoon. Hierdoor kunnen we toch alvast een graantje meepikken. Het gaat bij Rick & Morty in dit geval om ‘animatics,’ grof geanimeerde storyboards maar wel al met ingesproken stemmen.

De eerste gelekte content betreft eigenlijk een grapje dat het schrijversteam alleen onderling deelde. Een van hen had het transscript van een echte rechtszaak te pakken gekregen. De dialoog tussen de rechter en de verdachte bleek zo absurd dat showrunner Roiland er op stond dat ze dit zouden opnemen (Roiland verzorgt zowel de stem van Rick als die van Morty). Wanneer men niet zou weten dat dit een rechtszaak is die echt plaatsgevonden heeft zou dit perfect in het Rick & Morty universum gepast hebben. Als je dit wel in je achterhoofd houdt maakt het het kijkplezier eigenlijk alleen nog maar groter. De beelden zijn echt bootleg, over de schouders van het publiek geschoten, dit mag de pret echter niet drukken.

Zo’n Comic Con is eigenlijk bedoeld om de aanwezige fans te trakteren op nog niet vertoonde content. Maar, zoals te zien is, in het tijdperk van de smartphone blijft niks heilig. Ook niet als de makers er tijdens persconferenties expliciet om vragen. Inmiddels zet het kanaal waar Rick & Morty vertoont wordt (Adult Swim) zelf de animatics maar online, om de kwaliteit in ieder geval in tact te houden.

Het eerste materiaal dat echt uit het nieuwe seizoen komt (de rechtszaak komt er vooralsnog niet in) gaat over Rick als augurk. Roiland vertelt niet veel wanneer hij het korte fragment aankondigt. Enkel dat de oude wetenschapper een augurk is geworden, en dat hij door onbekende redenen in het riool is terechtgekomen. Hier heeft hij met kakkerlakonderdelen, als een ondergrondse Iron Man, zijn augurkenlijf verbeterd.

Toegegeven, wanneer je zo’n pitch als hierboven terugleest voel je je vooral vervreemd. Maar de onverontschuldigende vanzelfsprekendheid van zulke nonsens maakt Rick & Morty juist zo goed.

Als doorgewinterde serieverslinders weten we ons tussen seizoenen uiteraard wel bezig te houden. Maar juist het wachten op de favorieten is niet altijd even makkelijk. Soms ben je dan best bereid om wat content met slechte beeldkwaliteit voor lief te nemen, om maar even terug te kunnen stappen in de gedachten van de makers. Uiteraard staat de hele versie van het Comic Con discussiepanel ook online (en die van voorgaande jaren natuurlijk ook). Dus, misschien nog even wachten, maar voor hen die weten waar ze moeten zoeken is er nog genoeg te zien.