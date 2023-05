Rick and Morty S03 gaat op 30 juli van start • Nieuws • 01-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Wubba Lubba Dub Dub! De premièredatum van het derde seizoen van Rick and Morty is vastgelegd op 30 juli.

Seizoen drie kende een valse start: op 1 april was de eerste aflevering van de aankomende reeks al eens onverwacht te zien op de Amerikaanse zender Adult Swim. Daarna werd het plots weer stil, hoewel nog een aantal vrij bizarre promo’s voorbij kwamen. De definitieve terugkeer van Rick and Morty is nu bevestigd door Adult Swim. De animatieserie draait om de intergalactische avonturen van een gestoorde wetenschapper en zijn naïeve kleinzoon. Rick and Morty werd bedacht door Dan Harmon (Community) en Justin Roiland (Adventure Time). Roiland neemt tevens de stemmen van de twee hoofdpersonages voor zijn rekening.

De eerste twee seizoenen van Rick and Morty zijn in Nederland te bekijken op Netflix, maar het is nog niet bekend wanneer seizoen drie daar verschijnt. Bekijk hieronder de trailer.