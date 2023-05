Rick and Morty hebben virtual reality-game • Nieuws • 22-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Rick and Morty gaan uiteraard mee in de virtual reality-hype. Met Virtual Rick-ality waan je jezelf in de wereld van de tekenfilm.

Het spel is inmiddels beschikbaar op de Oculus Rift en de HTC Vive. Nadat je als speler je bril hebt opgezet, belandt je in de garage uit de populaire cartoon van Adult Swim. Daar moet je als kloon van Morty verschillende opdrachten uitvoeren, terwijl Rick constant commentaar levert. Justin Roiland verzorgt wederom de stemmen van zowel de gestoorde uitvinder Rick als zijn nerveuze kleinzoon Morty. De reacties op het spel waren over het algemeen positief. De speelduur zou wat kort zijn, maar er zijn talloze verwijzingen en inside jokes met betrekking tot de afleveringen uit de huidige 2 seizoenen van de serie, die bij ons in Nederland te bekijken zijn op Netflix.

Wanneer het derde seizoen van Rick and Morty verdergaat is nog niet bekend. De eerste aflevering is in Amerika al op tv geweest, maar de echte premièredatum ontbreekt nog.