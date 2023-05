Rick and Morty breekt record voor Adult Swim • Nieuws • 05-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het derde seizoen van Rick and Morty is nu de best bekeken tv-reeks ooit op Adult Swim.

Afgelopen zondag ging in Amerika de laatste aflevering van het derde seizoen in première. In Nederland verschijnt die aflevering komende woensdag op Netflix. Fans moesten twee jaar wachten op het derde seizoen, waardoor iedereen reikhalzend naar de nieuwe reeks uitkeek en de kijkcijfers hoger waren dan ooit tevoren. Rick and Morty heeft inmiddels ook een grote culturele invloed. In de eerste aflevering van seizoen drie ging Rick bijvoorbeeld wanhopig op zoek naar Szechuan-saus, een saus die McDonalds eind jaren 90 heel even verstrekte tijdens een promotionele actie voor de Disney-film Mulan. Vervolgens stuurde McDonalds seriebedenker Justin Roiland een fles met de saus toe en werd er op Ebay bijna 15.000 dollar geboden voor een origineel Szechaun-pakje. Op 7 oktober wordt de saus zelfs eenmalig teruggebracht voor het grote publiek.

Rick and Morty draait om de avonturen van de briljante wetenschapper Rick en zijn ietwat nerveuze kleinzoon Morty. Een vierde seizoen lijkt door de hoge kijkcijfers onvermijdelijk.