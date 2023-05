Retta maakt Good Girls trio compleet voor NBC • Nieuws • 17-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Actrice en comédienne Retta is door NBC gecast in de pilot van Good Girls. Daarmee is het trio hoofdrolspelers nu compleet.

Retta is vooral bekend van haar rol als Donna Meagle in Parks and Recreation, dat eveneens te zien was op NBC. Ze krijgt in Good Girls gezelschap van Kathleen Rose Perkins (Episodes) en Mae Whitman (Parenthood). Good Girls draait om drie getrouwde huismoeders die het helemaal gehad hebben met hun levens en het roer omgooien. De leider van het groepje is Beth (Perkins), die ontdekt dat haar man Dean (Matthew Lillard) een affaire heeft. Samen met haar beste vriendin Ruby (Retta) en haar jongere zus Annie (Whitman) gaat ze het criminele pad op. Annie zit namelijk middenin een echtscheiding en heeft geld nodig om een goede advocaat te kunnen betalen. Ruby heeft op haar beurt geld nodig voor de behandeling van haar zieke dochtertje. De pilot voor Good Girls is afkomstig van Jenna Bans (Grey’s Anatomy, Scandal ) en wordt geregisseerd door Dean Parisot (Fun with Dick and Jane).

Wanneer de pilot van Good Girls in productie gaat is nog niet bekend. Overigens start HBO dit weekend met Big Little Lies , dat eveneens draait om een stel brave huismoeders met een donkere kant.