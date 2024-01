Resident Alien: komische scifi-serie met Alan Tudyk komt naar Star Channel

De eerste twee seizoenen van Resident Alien zijn binnenkort op televisie te zien bij Star Channel: op vrijdag 12 januari start het eerste seizoen en op vrijdag 16 februari gaat het tweede seizoen in première, waarbij elke week een dubbele aflevering wordt uitgezonden. Resident Alien draait om een buitenaards wezen (Alan Tudyk uit Firefly) dat neerstort in een stadje in Colorado en daar de identiteit van een lokale dokter aanneemt. Hij heeft als missie om de mensheid te vernietigen, maar terwijl hij zich aan probeert te passen aan het leven op aarde begint hij aan zijn opdracht te twijfelen. Linda Hamilton (The Terminator) heeft een gastrolletje als een legergeneraal die alien op wil sporen. Er is momenteel ook een derde seizoen van de serie in de maak.