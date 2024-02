Resident Alien: komische scifi-serie met Alan Tudyk komt in maart naar Netflix

Momenteel kun je op televisie bij Star Channel kijken naar Resident Alien - het eerste seizoen is nu bezig, het tweede seizoen start 16 februari - maar de komische scifi-serie is vanaf 1 maart ook te streamen op Netflix. Resident Alien volgt een buitenaards wezen dat neerstort in een dorpje in Colorado en daar de identiteit van dokter Harry Vanderspeigle (Alan Tudyk uit Firefly) overneemt. Zijn missie is om de mensheid uit te roeien, maar gaandeweg raakt hij steeds meer gefascineerd door hun levenswijzen, waardoor hij aan zijn opdracht begint te twijfelen. Judah Prehn speelt een jongen die als enige in het dorp de alien ziet voor wie hij werkelijk is. Resident Alien bestaat op dit moment uit twee seizoenen, bij elkaar goed voor 26 afleveringen. In Amerika gaat later deze maand het achtdelige derde seizoen in première op televisie.