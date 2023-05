Reportage: Kool op Comic-Con (2) • 22-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Bericht vanuit San Diego, van waaruit De Lagarde-redacteur Danielle Kool ons dagelijks bijpraat over het wereldberoemde popcultuurfestival Comic-Con. Deel 2: een ontmoeting met Mr. Robot-ster Rami Malek.

Met het officiële programma van Comic-Con is donderdag ook het gekkenhuis van start gegaan in San Diego. In de binnenstad loopt een kleine 170.000 man (m/v) rond en het merendeel heeft er geen problemen mee uren in de rij te staan.

Dat doen ze in de zon, zonder te morren en voor allerlei zaken. Bij een Virtual Reality-set van een paar minuten zijn wachttijden van anderhalf uur geen uitzondering, voor een foto in de Thunderbirds -wagen mag je ook zeker een uur uittrekken.

De langste rijen zijn nog steeds die voor de panels waarin acteurs en regisseurs vertellen over hun werk. Wachttijd: van een kwartier bij de kleinere bijeenkomsten tot een uur of twintig voor de meest gewilde sessies. En dat is niet voor een plekje op de eerste rij: voor de razend populaire panels van The Walking Dead en Game of Thrones vrijdagmorgen sloegen fans die vooraan willen zitten woensdagmiddag al kamp op.

Tijdens de panels zijn er nieuwe rijen: in het middenpad verzamelen bezoekers met brandende vragen zich in de hoop deze te kunnen stellen. Welke muziekinstrument onze eigen Junkie XL, een van de sprekers tijden een componistenpanel, speelde als kind bijvoorbeeld (antwoord: drum en piano), of wat het grootste verschil is tussen de oude MacGyver en de nieuwe aan de makers van de reboot (antwoord: bij de oude was de hoofdrolspeler niet de hele tijd zoek omdat-ie Pokémons aan het vangen was).

Om al die bezoekers te vermaken, worden de aanwezige acteurs van hot naar her gesleept. Mr. Robot -ster Rami Malek bijvoorbeeld presenteerde donderdag in basketbalstadion Petco Park de app van de serie, waarna hij plaatsnam in een panel, een talkshow en fotosessie deed en de media te woord stond in een afgeladen persruimte. ‘Drukke dag?’ vraag ik wanneer het eindelijk mijn beurt is, maar de sympathieke acteur wil er niets van weten. ‘Ik hoef alleen maar op te komen dagen, terwijl de mensen uren hebben moeten wachten. Als je ziet hoe toegewijd de fans zijn die hier komen, dan wil je niet anders dan zoveel mogelijk voor ze doen.

Toch, als de zoveelste journalist of blogger vraagt ook nog even een selfie met hem te mogen nemen, lijkt de acteur enigszins opgelucht als zijn publiciteitsdame hem wegtrekt. Hij had een topdag, benadrukt hij nog maar even, maar bij het verlaten van de zaal kan hij, al is het met een brede grijns, een zacht maar vergenoegd ‘ Mr. Robot out’ toch niet onderdrukken.