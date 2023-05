Rel: EenVandaag vs. NPO

Mediaoverzicht 21 juni: EenVandaag heeft een promotiefilmpje gemaakt waar de directie van de NPO niet zo blij mee is.

Mediarelletje: EenVandaag maakte een promotiefilmpje met de portee dat ze – in tegenstelling tot Pauw , De Wereld Draait Door en Goedemorgen Nederland – wél gewoon doorgaan deze zomer. Het filmpje werd één keer uitgezonden. ‘De NPO zou op haar teentjes zijn getrapt. Het overkoepelende orgaan van de publieke omroep kreeg de afgelopen weken veel kritiek te verduren over de lange zomerstop. Het EenVandaag -filmpje zou aanvoelen als een sneer,’ schrijft Algemeen Dagblad . Het spotje is nooit meer uitgezonden.