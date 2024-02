Reina Roja (The Red Queen) S01E01: macaber, speels en intelligent Amazon , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 71 keer bekeken • bewaren

© Andre Paduano / Amazon / MGM Studios

Madrileense thriller over een superintelligente vrouw die op het spoor komt van een seriemoordenaar is onder meer een vernuftige knipoog naar The Silence of the Lambs.

‘Ze lijkt wel een reïncarnatie van Clarice Sterling.’ De superintelligente Antonia Scott (Vicky Luengo) wordt door rechercheur Jon Gutiérrez (Hovik Keuchkerian) in de openingsaflevering van Reina Roja (Red Queen) met enige spot vergeleken met het hoofdpersonage (niet de moordenaar, maar de rol van Jodie Foster) uit The Silence of the Lambs. Dat is een juiste constatering: de 34-jarige Scott heeft een IQ van 242 en ziet op elke plaats delict details die voor de gemiddelde aardbewoner amper zichtbaar zijn. Daarnaast is die vergelijking logisch: Reina Roja ademt de unheimische sfeer van de thrillerfilm uit 1991.

Showrunners Amaya Muruzábal en Salvador Perpiña kennen hun pappenheimers. Reina Roja heeft elementen van film noir en schuwt het groteske niet. Zoals wanneer Scott en Gutiérrez belanden in de woonkamer van een villa waar een lijk wordt aangetroffen waarvan de bovenhelft van het hoofd ontbreekt. In Scotts imaginatie staat het stoffelijk overschot op, misschien wel om prijs te geven hoe het om het leven is gebracht. Of lijdt Scott aan waanbeelden? Het verhaal begint namelijk met Scott die op de bovenste verdieping van haar Madrileense herenhuis overweegt zelfmoord te plegen.

© Julia Carballada / Amazon / MGM Studios

Totdat Gutiérrez ineens in haar woning verschijnt. Hij heeft haar nodig. En zij kan niet anders, weet hij. Context ontbreekt goeddeels: Muruzábal en Perpiña zijn niet scheutig met het serveren van informatie. Hoewel de rechercheur meer lijkt te weten, net als commissaris Mentor (Àlex Brendemühl), die Gutiérrez de opdracht heeft gegeven om Scott op te halen. Luengo en Keuchkerian zijn evenwel heerlijk aan elkaar gewaagd. Scott als de weifelende maar intelligente dolende ziel; Gutiérrez als de pseudo-poëtische cynicus. Vooralsnog lost Reina Roja alle verwachtingen in.