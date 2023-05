Reggie Watts: Spatial: Een bijzonder eclectische voorstelling • Netflix , Recensie • 07-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Reggie Watts schudt zijn combinatie van stand-up, beatbox en theaterimprovisatie zo uit zijn mouw.

De tweede Netflix-special van komiek/acteur/muzikant Reggie Watts draagt de titel Spatial. Het is een ode aan zijn – soms door wietgebruik opgewekte – fascinatie voor het universum. Dit wordt al tijdens de opening van de avond geïllustreerd door de verschijning van een merkwaardige wezen op het podium. Een absurdistische speech leidt vervolgens tot het geluid van eighties synthesizers, de opmaat naar een mysterieuze dans. Wanneer na enkele minuten de aankondiging van Watts volgt, dan staat ‘ie als de onschuld zelve te midden van zijn eigen publiek te klappen. Het is exemplarisch voor het surrealisme waar de 44-jarige duizendpoot om bekend staat: zijn uiterst curieuze combinatie van stand-up, (rock)songs, beatbox en theaterimprovisatie.

De ietwat gezette Watts, met zijn imposante Afrokapsel, is bij het grote publiek bekend als bandleider van The Late Late Show with James Corden. De goed bekeken talkshow die dagelijks de talkshow van Jimmy Fallon opvolgt op NBC. Deze functie levert hem nieuwe aandacht en een nieuw publiek op voor zijn onvoorspelbare en eclectische performances. Hoewel we niet moeten hopen dat – onder andere – zijn pseudo-academische voordrachten en onverwachte wendingen ooit zullen uitmonden in een optreden in Madison Square Garden. Hij wil zichzelf sowieso niet vergelijken met zo’n publiekstrekker als Kevin Hart: ‘Ik vul middelgrote ruimtes, geen stadions.’

Watts ziet zijn publiek meer als fijnproevers. Die zijn bij vlagen overweldigende en diepzinnige statements begrijpen. ‘We noemden ons pas mensen toen we mensen waren.’ Waarop een live uitgevoerde (en geestige) sketch volgt van de sitcom Crowe’s Nest. Of een terugblik op zijn 7-jarige ik: plots begint hij aan een indianen hymne. De volgorde lijkt er niet toe te doen: hij schudt het allemaal probleemloos uit zijn mouw. Tegen het einde etaleert Watts zijn zangkwaliteiten wanneer Josh Homme – bekend van Queens of the Stone Age – nog even komt opdagen voor een beukend rocknummer. Het jeugdige publiek verdraagt het geheel moeiteloos. Gezien het enthousiasme waarmee tijdens de eind credits de met zitzakken gevulde ruimte ineens transformeert tot nachtclub.

Reggie Watts: Spatial, vanaf 6 december op Netflix