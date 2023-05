Red Oaks S2: Op zoek naar een roeping in Reagan's Amerika • Amazon , Recensie • 13-03-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Red Oaks is een coming-of-age comedy over een twintiger in de jaren 80 die worstelt met een ontluikende liefde en zijn loopbaankeuze. Dit had heel makkelijk een afgezaagde serie kunnen worden, maar niets is minder waar.

De vorige zomer, ofwel seizoen 1 van Red Oaks , eindigde in mineur voor David (Craig Roberts). Zijn ouders maakten hun scheiding bekend, hij moest zijn filmdromen laten varen om boekhouding te studeren, en zijn nieuwe liefde Skye (Aleksandra Socha) vertrok een jaar naar Parijs. Dat is ook de plek waar we de twee hoofdpersonen weer terugvinden in een fantastische openingsaflevering die de perfectie benadert. Het is een soort korte Before Sunrise , geregisseerd in de stijl van de revolutionaire Franse nouvelle-vague-films uit de jaren 60. Hier wordt de basis gelegd voor de rest van het seizoen, dat zoals gebruikelijk plaatsvindt op country club Red Oaks waar David een zomerbaantje heeft als assistent-tenniscoach.

De verwijzing naar de nouvelle-vague is niet zonder reden. David wil films maken, en zijn liefde voor het medium is te danken aan het werk van Franse regisseurs als Louis Malle en François Truffaut. Nadat hij echter noodgedwongen de filmopleiding van NYU moest verlaten, kan hij nu niet meer toegelaten worden. En hij heeft bepaald geen zin om boekhouder te worden. Hij heeft de rest van de zomer tijd om na te denken over zijn toekomst, maar hij leeft in Reagan's Amerika waar geld en reputatie boven alles gaan.

Red Oaks is een serie over keuzes maken, en over het besef dat keuzes gevolgen hebben. Dat geldt voor Skye en David, maar ook voor alle andere personages in de serie. Hoewel de serie regelmatig gebruikt maakt van ietwat overdreven humoristische situaties, verliest het nooit de grip op de werkelijkheid. Dit zijn authentieke personages met realistische dromen en angsten. Bedenker Gregory Jacobs geeft ze veel tijd om hier over te tobben en twijfelen, en laat daar ook de schoonheid van zien. Dit zijn personages die proberen goede mensen te zijn, en daarbij hun eigen normen en waarden proberen te combineren met die van de maatschappij waarin ze leven.

Een seizoen van tien afleveringen is net iets te veel. Net als in seizoen 1 loopt in seizoen 2 het plot af en toe vast, en het kan soms een kwart aflevering duren voordat het verhaal nieuw leven in wordt geblazen. Dat is niet heel erg, omdat het toch vooral een karakterstuk wil zijn. Dat blijkt ook wel uit de keuze voor regisseurs als Hal Hartley, Amy Heckerling, en David Gordon Green die hun carrière aan de randen van Hollywood hebben gemaakt met observationele films die bovenal het gedrag van hun personages of de ietwat absurde dagelijkse realiteit van hun maatschappij tonen. De grootste kracht van Red Oaks is dan ook het gevoel voor detail, ook te danken aan de fantastische cast. Naast de eerder genoemde Socha en Roberts lijkt iedereen hier de rol van zijn/haar leven te spelen.

Richard Kind en Jennifer Grey (ja, van Dirty Dancing !) geven beiden hun eigen interpretatie aan de verwarrende eenzaamheid na een scheiding. Paul Reiser is, als de rijke eigenaar van Red Oaks die maar niet met de écht grote spelers van Wall Street mee kan doen, de belichaming van de patriarchale, nationalistische Reagan-cultuur. Over de presentatie van deze cultuur in Red Oaks kan nog een heel ander stuk worden geschreven. Let vooral op wanneer, en door wie, de buitenlandse hoofdtenniscoach (Ennis Esner) Nasser danwel Nash wordt genoemd. Tot slot dient ook Oliver Parker te worden genoemd, wiens Wheeler misschien wel het meest tragische personage in Red Oaks is.

Red Oaks seizoen 2 is vanaf 10 maart te zien op Amazon Prime