Red Oaks S03: Cultfavoriet in wording • Recensie • 25-10-2017

Waardig einde van een serie die altijd trouw aan zichzelf is gebleven.

Het vorige seizoen van Red Oaks had makkelijk haar laatste kunnen zijn. We zagen de relatie tussen David (Craig Roberts) en Skye (Alexandra Socha) stuklopen, waarna David naar New York vertrok om zijn dromen te verwezenlijken. Het zou een mooi open einde zijn geweest, die uitstekend paste bij de serie. Zowel de fans als de makers konden echter geen afscheid nemen van de personages, en komen nu met een toetje van zes afleveringen, eerlijk verdeeld over regisseurs Hal Hartley, Amy Heckerling en David Gordon Green, Die laatste is ook nog steeds, samen met Steven Soderbergh, verantwoordelijk voor de productie.

Dat is een hoop artistiek talent bij elkaar, en dat is maar goed ook, want dit nieuwste seizoen zet ze voor een grote uitdaging. Hoe bewaar je de eerlijkheid en het realisme van Red Oaks zonder dat het een herhaling van zetten wordt? Het antwoord: door risico's te nemen die de serie naar grotere hoogten stuwen, maar wellicht niet door iedereen gewaardeerd zullen worden. Soderbergh en co. kunnen zeker niet beschuldig worden van het pamperen van hun fans. Zo speelt seizoen 3 zich amper of op country club Red Oaks, dat vanwege financiële problemen mogelijk verkocht wordt aan Japanners die het in een wooncomplex willen veranderen. En Skye komt slechts in één sc?ne voor, terwijl de rest van de personages om moeten zien te gaan met hun vervlogen idealen, twijfels en daaruit voorkomende angsten.

Red Oaks is een beetje onder de radar gevlogen, en het mag duidelijk zijn dat seizoen 3 nou niet gelijk een grote schare nieuwe fans gaat opleveren. Toch is de kans groot dat dit in de nabije toekomst een cultfavoriet wordt. Toegegeven, zelfs het meest kluchtige subplot komt direct voort uit de bijna verlammende onzekerheid van Wheeler (Oliver Cooper) die vreest dat de mooiere Misty (Alexandra Turshen) hem gaat verlaten. Zijzelf ondervindt als bijna afgestudeerd mondhygiëniste het patriarchaat aan den lijve wanneer haar mentor een Weinstein met een tandheelkunde diploma blijkt. Toch zijn er meer dan genoeg jaren 80-hits, fantastische oneliners (‘I've lost some wait, mostly around the wrist’) en filmverwijzingen om de pijn te verzachten. Mede daardoor kan dit het zelfde effect hebben als bijvoorbeeld The Breakfast Club, door opbloeiende cultuursnuffelaars toegang te bieden tot een nieuwe wereld waarin plotloze verhalen over complexe, worstelende personages die maar weinig actie (kunnen) ondernemen een waardevolle kunstvorm kunnen zijn.

Hoewel het een juiste artistieke beslissing is geweest om Skye bijna volledig naar de achtergrond te verwijzen, wordt zij gemist. Dat is voor een groot deel te danken aan Alexandra Socha die in één scène meer talent en charisma tentoonstelt dan Allison Lanier, die Annabelle, de nieuwe potentiële vlam van David, speelt. Die ene wat langer uitgerekte scène met Skye raakt daarnaast ook gelijk de kern van de serie. Zij vertelt David over de schaamte die haar vader Getty (Paul Reiser) vroeger voelde, toen de papa's van zijn vriendjes allemaal grote zakenlui waren die toebehoorden aan country clubs, terwijl zijn eigen vader 'maar' een leraar op een middelbare school was.

In seizoen 1 en 2 vielen Skye en David voor elkaar omdat ze in opstand kwamen tegen deze kapitalistische, patriarchale cultuur waarin geld en macht boven alles gaan. Nu passen zij zich er, bewust of onbewust, op aan door bijvoorbeeld Wall Street bankiers te daten. Eerder vluchtten ze naar Parijs wanneer hun plannen in het water vlogen, nu gaan ze werken in een bar in Times Square. En waar ze vroeger hun ware persoonlijkheid durfden tonen in de vrijzinnige gay community in Soho, maken ze nu lichtelijk homofobe grappen. Er zijn maar weinig recente series en films geweest die zo subtiel kritiek leveren op de Amerikaanse maatschappij, en die zich zo bewust zijn van hoe institutionele machtsrelaties in stand worden gehouden. Geen toeval dat wanneer Red Oaks ten onder gaat hoofd tenniscoach Nash (Ennis Esmer, die net als Socha zo snel mogelijk heel Hollywood achter zich aan moet krijgen) dolgelukkig is wanneer hij een baan aangeboden krijgt van een nieuwe miljardair in een nieuwe country club: de Mar-A-Lago.

Red Oaks seizoen 3 is nu te zien op Amazon Prime.