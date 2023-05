Chewing Gum S1E1: tenenkrommende momenten zonder clichés • Netflix , Recensie • 31-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Chewing Gum toont een hilarische doch tenenkrommende zoektocht naar identiteit.

Het tv-concept waar de perikelen van twintigers centraal staan is inmiddels een welbekend gegeven, zie Girls, Insecure of Broad City. Maar hoe zit het als je nog totaal wereldvreemd en naïef bent? De Britse komedie Chewing Gum laat het zien.

De 24-jarige Tracey Gordon (Michaela Coel) is beschermd opgevoed, seksueel naïef en woont samen met haar religieuze moeder en zus in een flat in de Londense wijk Tower Hamlets. Tracey zit vast in haar relatie met de streng religieuze Ronald (John MacMillan). Ze wil graag haar maagdelijkheid verliezen maar Ronald stelt tijdens hun gezamenlijk gebed, “ We wachten tot we dood zijn als het U glorie brengt.”

De serie is deels gebaseerd op het leven van de Brits-Ghanese actrice en schrijver Michaela Coel. Coel was tussen haar 17een 22e jaar extreem religieus en praktiseerde onthouding wat vele ongemakkelijke situaties opleverde. Coel’s Tracey is een interessant personage omdat ze niet voldoet aan het stereotype archetype van een zwart meisje in de media: ongelukkig, agressief en gehyperseksualiseerd. Tracey is verrassend naïef, lief, religieus en een tikkeltje vreemd.

De eerste aflevering van Chewing Gum is verfrissend omdat het géén grimmig en somber beeld weergeeft van het leven in een Britse achterstandswijk. Er zijn geen zelfstandige donkere shots van grauwe, afgebroken flats, zware jongens met pitbulls en andere veelvuldige clichés die bijvoorbeeld te zien zijn in series zoals Top Boy. De Londense wijk Tower Hamlets wordt nu juist helder, vibrerend en vol inspiratie weergegeven.

De aantrekkingskracht van Chewing Gum ligt onder andere in de (fysieke) humor, de herkenbaarheid in het vormen van je eigen identiteit en de tenenkrommende momenten wanneer Tracey haar seksuele fantasieën probeert te vervullen. Chewing Gum’s kleurrijke karakters vullen elkaar goed aan. Van Tracey’s dogmatische zus tot haar beste vriendin Candice die Tracey graag voorziet van advies in haar relatie met Ronald, “Ga gewoon op zijn gezicht zitten.” De diverse cast zit vol hoop, verlangen en geilheid.

Chewing Gum is brutaal, origineel en zit barstensvol met momenten van plaatsvervangende schaamte.

Chewing Gum S1, vanaf 31 oktober op Netflix