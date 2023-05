Recap Veep S05E05 ‘Thanksgiving’ • Recensie • 24-05-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Een halfuurtje na Game of thrones begint Veep, de scherpzinnigste comedyserie van het moment, die aan een reeks hilarische afleveringen bezig is.





Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus beter dan ooit) is tijdelijk president van de Verenigde Staten, en moet alles in het werk stellen om de nieuwe verkiezingen te winnen van concurrent O’Brien. Daarvoor wordt zelfs het overlijden van haar moeder naar het tweede plan geschoven, zagen we in de briljante aflevering van vorige week.

In de aflevering van deze week is het Thanksgiving, en gebruikt Meyer de nationale feestdag niet om kalkoen te eten met dochter Catherine, maar om de wallen onder haar ogen te laten straktrekken (Selina: ‘Mijn oogleden beginnen er uit te zien als de balzak van Keith Richards’). Allemaal leuk en aardig zo’n cosmetische ingreep, maar na de operatie ziet Meyer er vreselijk uit met twee enorme rode vlakken onder haar ogen, waardoor ze haar publieke optredens noodgedwongen moet skippen.

Ondertussen is een er salmonella-uitbraak in Missouri, en wordt de oude vicepresident Doyle uit de mottenballen gehaald om het woord te voeren. Doyle heeft al snel door dat hij voor even onmisbaar is, en bedingt dat Selina hem minister van Buitenlandse Zaken zal maken als zij wordt herkozen. ‘Ik geef je mijn belofte,’ zegt Selina met een dubieuze gezichtsuitdrukking, die nog een stukje dubieuzer wordt door haar clownachtige rode gezicht (complimenten aan Veep’s make-up artist). Wordt ongetwijfeld vervolgd.

PS: het schrijnendste moment uit de aflevering: Selina vraagt en passant aan Sue of ze getrouwd is. Sue antwoordt met haar bekende emotieloze tronie: ‘Ja, vorig jaar, er was 250 man. Niemand van het werk.’

Maandag 23 mei, HBO 1, 22:00 uur