Recap Silicon Valley S03E05: onze sociaal incapabele supernerd: Richard Hendrick • Recensie • 24-05-2016 • leestijd 2 minuten

Heb jij dat ook weleens? Dat je je hart uitstort bij de pr-medewerker van je eigen bedrijf, maar dat dat per ongeluk een journaliste blijkt te zijn, die nu alle pikante informatie beschikbaar op haar opname-apparaatje heeft staan?

Het is niet heel snugger, maar wel typisch iets voor Richard Hendricks, onze sociaal incapabele supernerd uit Silicon Valley.

De situatie binnen internetbedrijf Pied Piper is in aflevering vijf als volgt: de nieuwe directeur Jack Barker heeft alweer het veld geruimd, nadat hij probeerde om Richards briljante app machinaal te gaan fabriceren in kunststof boxjes. En dat was nu niet heel erg 2016 van hem. Op naar een nieuwe directeur dus, maar tot Richards frustratie wordt er nog steeds niet automatisch aan hem gedacht.

Wel aan een oud personage dat dit seizoen – tot onze grote vreugde! – weer een prominente rol in de serie inneemt: Nelson ‘Big Head’ Bighetti. Met de oprotpremie die hij meekreeg van Hooli heeft hij zijn eigen luxe ‘Hacker Hostel’ opgericht, waar zelfs Erlich Bachman ontzag voor heeft. Erlich: ‘Jezus, dit is een goede appel.’ Big Head: ‘Ja, ik heb een fruitmannetje.’ Later wordt Big Head zelfs nog benaderd om de nieuwe directeur van Pied Piper te worden. Richard verbitterd: ‘Elke eikel op aarde wordt nu benaderd om mijn baan over te nemen, zelfs Big Head.’

Toch blijkt dit uiteindelijk een omtrekkende beweging te zijn van Laurie Bream, directeur van moederbedrijf Raviga, om uiteindelijk alsnog bij Richard uit te komen. Zelfs de misser bij de journaliste weet hij goed te maken. In de slotscène met hoog slapstickgehalte neemt Richard letterlijk plaats in de directeursstoel, die hij zo klungelig verstelt dat hij met een luide klap steil achterover slaat.