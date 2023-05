Reboot van Charmed komt naar The CW • Nieuws • 06-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

The CW werkt aan een nieuwe versie van Charmed. Achter de schermen zijn de makers van Jane the Virgin betrokken.

Charmed draaide om drie zussen met magische krachten. De goedaardige heksen werden gespeeld door Shannen Doherty, Holly Marie Combs en Alyssa Milano. Later in de serie maakte Doherty plaats voor Rose McGowan. De serie was 8 seizoen te zien op The WB, dat inmiddels is omgedoopt tot The CW, en bouwde in de loop der jaren een enorme cult following op. De oude versie speelde zich af in San Francisco, maar het is nog onduidelijk in welke stad de reboot plaats zal vinden. Variety weet wel alvast te melden dat de nieuwe incarnatie de actie verplaatst naar het jaar 1976. Het script zal worden geschreven door Jennie Urman, de bedenker van Jane the Virgin , een andere serie die succesvol is op de zender. Urman zal wederom samenwerken met Jessica O’Toole en Amy Rardin, die eveneens schreven voor Jane the Virgin.

Of de nieuwe versie straks enige continuïteit krijgt met de oude serie is eveneens nog onduidelijk. Aangezien de reboot terug zal gaan naar de jaren 70, zou het misschien wel eens een prequel-serie kunnen worden.