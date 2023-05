Rayna wordt gestalkt in trailer voor Nashville S5 • Nieuws • 17-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender CMT debuteerde de trailer voor het vijfde seizoen van Nashville. Bekijk Connie Britton en Hayden Panettiere in het nieuwe voorproefje.

Nashville speelt zich af in de countryscène van Tennessee, waar zangeressen Rayna James (Britton) en Juliette Barnes (Panettiere) zich telkens weer door persoonlijke en professionele problemen heen worstelen. Hun chaotische levens worden gecompliceerd door familieleden, vrienden, geliefden en heel veel andere singer-songwriters die proberen door te breken in de muziekindustrie. De serie is afkomstig van Oscarwinnares Callie Khourie ( Thelma & Louise ) en heeft, ondanks de recente verhuizing van ABC naar CMT, nog altijd vaste rollen voor onder andere Charles Esten, Clare Bowen, Sam Palladio, Chris Carmack en Jonathan Jackson. Alleen Will Chase (Luke Wheeler in de serie) en Aubrey Peeples (Layla Grant in de serie) moesten noodgedwongen afscheid nemen als vaste castleden, hoewel Chase nog wel een gastrol zal krijgen.

In Amerika is de eerste aflevering van het vijfde seizoen alvast op televisie geweest, maar de nieuwe reeks gaat officieel pas op 5 januari van start. In Nederland zijn de voorgaande vier seizoenen van de serie te bekijken op Netflix.