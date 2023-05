Ray Donovan krijgt vijfde seizoen • Nieuws • 13-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Donovans zijn ook volgend jaar weer te zien op Showtime. De zender heeft aangekondigd dat Ray Donovan wordt voorzien van een vijfde seizoen. De vierde reeks van het familiedrama met Liev Schreiber is momenteel halverwege.

Het huidige seizoen van Ray Donovan haalt hoge kijkcijfers, zelfs nog hoger dan die van het eveneens goed scorende derde seizoen. Bovendien werd de serie onlangs genomineerd voor vier Emmy Awards, waarbij naast hoofdrolspeler Schreiber – het is zijn tweede nominatie op rij – ook bijrolspeler Jon Voight opnieuw kans maakt op een beeldje. Schreiber is in de serie te zien als een ‘fixer’ die problemen oplost voor rijke mensen in Los Angeles. Hij heeft echter meer moeite met het oplossen van de problemen van zijn eigen familie, voornamelijk veroorzaakt door zijn criminele vader (Voight).

Andere rollen in Ray Donovan zijn er voor Paula Malcomson ( Deadwood ) als Rays vrouw Abby en Dash Mihok, Eddie Marsan en Pooch Hall als zijn (half)broers. Verder zijn Steven Bauer ( Scarface ) en Katherine Moennig ( The L Word ) te zien als zijn twee werknemers. Het vijfde seizoen krijgt wederom twaalf afleveringen en moet volgend jaar in productie gaan. Onze recensie van de opener van het vierde seizoen lees je hier terug