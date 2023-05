Ralph Macchio terug als Karate Kid in webserie • Nieuws • 05-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ralph Macchio kruipt opnieuw in de huid van Daniel 'The Karate Kid' LaRusso voor de webserie Cobra Kai.

Macchio krijgt gezelschap van William Zabka, die in de eerste Karate Kid-film gestalte gaf aan Johnny Lawrence, de grote rivaal van LaRusso en lid van de Cobra Kai-sportschool. In de serie probeert Johnny de inmiddels gesloten Cobra Kai-dojo weer te openen. Daardoor laait ook zijn oude vete met de succesvollere LaRusso, die probeert zijn leven in balans te houden zonder Mr. Miyagi (Pat Morita overleed in 2005), weer op. De serie wordt officieel een komedie, maar makers Josh Heald (Hot Tub Time Machine), Jon Hurwitz en Hayden Schlossberg (Harold and Kumar) beloven tevens indrukwekkende vechtscènes en emotie. Onder meer Netflix en Amazon waren geïnteresseerd, maar de serie gaat naar YouTube Red, het betaalde gedeelte van YouTube, dat (nog) niet beschikbaar is in Nederland.

Na het origineel uit 1984 gaf Macchio nog gestalte aan LaRusso in deel twee (1986) en deel drie (1989). Binnenkort is de acteur te zien in de HBO-serie The Deuce van David Simon.