Rake S01: Advocaatje, leef je nog?

Move over, Gregory House en Hank Moody. Cleaver Greene, de louche advocaat uit Rake, is de nieuwe geniale non-valeur!

In een wereldstad als Sydney bestaat altijd behoefte aan gehaaide advocaten. Dat is voor Cleaver Greene (Richard Roxburgh) maar goed ook... Hij heeft een zware gokverslaving, is een grootverbruiker van cocaïne, moet zijn ex-vrouw en zoon financieel ondersteunen, én is smoorverliefd op z’n favoriete prostituee (Adrienne Pickering). De aimabele strafpleiter is voor zichzelf en zijn directe omgeving niets minder dan een wandelende catastrofe. Zwart geld, en weddenschappen op de uitkomst van zijn eigen rechtszaken geven hem nét genoeg lucht om niet te verzuipen.

Samen met z’n partner, de gezapige Barney (Russel Dykstra), behandelt Greene de meest bizarre misdrijven. Denk aan een chefkok die er meerdere vrouwen op nahoudt, een arts met een ongezonde obsessie voor honden en een vriendelijke econoom, die in zijn vrije tijd andere mensen opeet. De rechtszaken zijn regelmatig absurd, en worden nóg leuker door geslaagde bijrollen van bekende acteurs als Hugo Weaving ( The Matrix , Lord of the Rings ) en Sam Neill ( Jurassic Park , Peaky Blinders ). Greene kent geen enkele schaamte, en pleit met zó veel verve dat zelfs een kannibaal sympathiek lijkt. ‘Hij heeft niemand vermoord, en het slachtoffer wilde het nota bene zelf!’

Buiten de rechtszaal stapelen de puinhopen zich op. Barney’s vrouw (Danielle Cormack) twijfelt over hun huwelijk, en Greenes zoon begint qua gedrag steeds meer op ’m te lijken. Voormalig callgirl Missy papt ondertussen aan met de Harry Potter-lookalike David, die Greene wil pakken voor belastingontduiking.

Rake is een sterke Australisch dramady die uitstekend past in het rijtje shows over ‘geniale pierewaaiers’ als House MD en Californication.

Rake S01-03, nu op Netflix