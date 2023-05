Raising Dion: Netflix bestelt eerste seizoen

Netflix bestelt een compleet seizoen van Raising Dion, geproduceerd door Creed-acteur Michael B. Jordan.

Het superheldendrama gaat over een alleenstaande moeder, die ontdekt dat haar zoontje over meerdere (en wisselende) superkrachten beschikt. Samen met een vriend van haar overleden man probeert ze deze ontdekking geheim te houden, terwijl ze op zoek gaat naar antwoorden. Jordan (die zelf superkrachten had in Fantastic Four en binnenkort ook te zien is in Black Panther) krijgt tevens een bijrol als de overleden echtgenoot. Carol Barbee ( Touch UnReal ) treedt aan als de showrunner van Raising Dion. Michael Green ( American Gods ) is een van de scenaristen die haar daarbij zal ondersteunen. Het idee voor de serie is afkomstig van regisseur Dennis Liu, die vooral bekend is van reclames en muziekvideo’s. Hij werkte zijn idee al eerder uit als korte film (onder te bekijken) en als stripboek. Liu zal de nieuwe Netflix-versie zelf gaan regisseren.