Rainn Wilson gecast als Harry Mudd in Star Trek

Rainn Wilson krijgt een rol in Star Trek: Discovery. De acteur uit The Office is gecast als Harry Mudd.

Zijn personage was al eerder te zien in het Star Trek-universum en werd in het verleden gespeeld door Roger C. Carmel. Mudd is een charismatische oplichter, die in de originele Star Trek-serie met William Shatner verschillende keren te maken kreeg met de crew van de Enterprise. Carmel verzorgde later ook een keer de stem van Mudd in een aflevering van Star Trek: The Animated Series . In hoeveel afleveringen van Discovery hij zal opduiken is niet bekend. Wilson ontving eerder een Emmy-nominatie voor zijn rol als Dwight Schrute in The Office. Daarnaast speelde hij de hoofdrol in de kortstondige detectiveserie Backstrom en had hij een terugkerende gastrol in Six Feet Under. Later dit jaar is hij te horen als Gargamel in Smurfs: The Lost Village. Willson voegt zich bij een cast die al bestond uit onder andere Sonequa Martin-Green en Jason Isaacs