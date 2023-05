Rainn Wilson berooft een bank in Shimmer Lake • Nieuws • 26-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix lanceert de trailer voor Shimmer Lake, een inktzwarte misdaadfilm met een hoofdrol voor Rainn Wilson (The Office).

Shimmer Lake draait om drie mannen (met naast Wilson ook Wyatt Russell) die een bank beroven. Ze worden op de hielen gezeten door de lokale sheriff (en tevens broer van één van de verdachten) gespeeld door Benjamin Walker. Het verhaal ontvouwt zich in de stijl van Memento; er wordt geopend met het einde en vervolgens gaat men telkens verder terug in de tijd, waarbij steeds meer nieuwe dingen aan het licht komen. Shimmer Lake werd geschreven door Oren Uziel, die hier ook zijn debuut maakt als regisseur. Uziel werkte eerder aan het script van 22 Jump Street, waarin Wyatt Russell een bijrol speelde. Onlangs schreef hij de aankomende derde film in de Cloverfield-reeks, getiteld God Particle.

Shimmer Lake heeft verder bijrollen voor Rob Corddry, Ron Livingston, Stephanie Sigman, Adam Pally en John Michael Higgins. De film is vanaf 9 juni exclusief te zien bij Netflix.