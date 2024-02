Raël: The Alien Prophet S01E01: interessante materie; gemankeerde vertelvorm Netflix , Documentaire , Recensie • 07-02-2024 • leestijd 2 minuten • 1204 keer bekeken • bewaren

Documentairereeks draait om een Fransman die begin jaren 70 beweert de ambassadeur te zijn van aliens – hij weet een hoop mensen voor zich te winnen met zijn eigenaardige bespiegelingen.

In veel true-crime-series die draaien om een sekte laten de makers eerst een keur aan betrokkenen aan het woord die positief zijn over hun tijd onder een zelfbenoemde profeet. Dat is in Raël: The Alien Prophet niet anders. Verschillende sekteleden vertellen hoe bijzonder en diepgaand het was om een volgeling te zijn van Raël: een Fransman die begin jaren 70 beweert de ‘ambassadeur’ van de aliens op aarde te zijn. Die aliens zijn een vergevorderde mensensoort die duizenden jaren geleden de mensheid op aarde heeft geschapen – in Raëls profetieën zit niet erg veel logica.

Toch spreken volgelingen en oud-volgelingen vol respect over de profeet, die voor zijn openbaring als Claude Vorilhon door het leven ging. Regisseurs Antoine Baldassari en Manuel Guillon bouwen de spanning op vernuftige wijze op. Eerst laten ze de bizarre jeugd van Raël zien, waarna je bijna met de sekteleider wil meedeinen. Maar dan verschijnen toch stuk voor stuk de rariteiten. Zoals wanneer de profeet stelt dat de aliens die hij ontmoette ‘bijna perfect Frans’ spraken. En ze ‘spreken alle wereldtalen’. Is dat niet arbitrair? En zouden ze dat sowieso niet, als scheppers, moeten kunnen?

De volgers zetten in de jaren 70 en 80 weinig vraagtekens bij Raëls bezigheden. Totdat Baldassari en Guillon, in gewiekst gemonteerde sequenties, steeds raardere zaken aan het licht brengen. Zo beweert Raël dat wie goed met zijn hoofd wil bidden, zijn broek uit moet doen. Mooi excuus om zijn vrouwelijke discipelen eens goed te kunnen bekijken. En een mooi excuus om in de natuur gezamenlijk elkaars anussen te bewonderen. Tegen het einde van de aflevering verschijnt ook Raël zelf - intussen 74, merkt hij trots op - even in beeld.

De makers hebben hem dan nog niet volledig ontmaskerd, maar toch voelt het als een ontmaskering. Omdat de structuur van Raël: The Alien Prophet zo doorzichtig is: eerst de kijker warm maken, dan de hoofdpersoon affakkelen. Kortom: had deze interessante materie had op een iets gedurfdere wijze gepresenteerd kunnen worden.