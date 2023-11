Quiz Lady: Awkwafina + Sandra Oh = kostelijk vermaak

Awkwafina is zo langzamerhand een ster geworden in het spelen van types die teleurgesteld zijn in het leven. Zie bijvoorbeeld Nora from Queens, een tragikomediereeks waarin de actrice, rapper en comédienne een New Yorker speelt wiens carrièrewensen nog lang niet in vervulling zijn gegaan. In Quiz Lady geeft Awkwafina gestalte aan Anne: een ingedutte dertiger met een kantoorbaan. Haar grote liefde is haar Franse Buldog Linguini. Op haar werk wordt ze schromelijk door haar collega’s genegeerd. Totdat Anne viral gaat, nadat haar onuitstaanbare zus Jenny (Sandra Oh) haar heimelijk filmt tijdens het kijken van een televisiequiz.