Queens of Mystery S02E01-02: luchtig, speels en sprankelend

© Acorn TV / BBC Studios

Misdaadreeks over drie tantes die hun nichtje, die bij de politie werkt, assisteren moet het niet hebben van originaliteit maar wel van chemie tussen de actrices.

Als in een Brits misdaaddrama een rijk persoon een opvolger of erfgenaam aanwijst, dan weet je als kijker steevast: daar zal wel weer iets achter weg komen. Gewoonlijk zijn er meerdere aasgieren die hun zinnen gezet hebben op de erfenis of de functie. In het tweede seizoen van Queens of Mystery belanden zussen Cat (Julie Graham) en Beth (Sarah Woodward) op het landgoed van dokter Angela Isherwood (Sara Stewart). Isherwood runt daar al 20 jaar een kuuroord waar ze haar gasten onderwerpt aan een keur aan behandelingen.

Haar beoogde opvolger is haar loyale rechterhand Rowena Walker (Sarah Hadland), maar verrassend genoeg kiest ze tijdens het moment suprême voor therapeut Grace Mulberry (Nicola Chegwin). Cat en Beth, die zijn uitgenodigd op het landgoed, zijn daarbij aanwezig en zien hoe Rowena bedenkelijk kijkt naar het schouwspel. Als Isherwood later die dag dood wordt aangetroffen in de sauna, dan hebben de zussen meteen een verdachte op het oog. Maar er is, zoals gebruikelijk in Queens of Mystery, een evident probleem: Cat en Beth, en hun andere zus Jane (Siobhan Redmond), die niet van kuuroorden houdt, zijn géén detectives.

© Acorn TV / BBC Studios

Maar ze zijn wel bemoeizuchtig, en goddank is hun nichtje Matilda een officiële rechercheur. Matilda wordt in het tweede seizoen vanwege agendaproblemen niet door Olivia Vinall maar door Florence Hall gespeeld. Dat levert geen problemen op: ook Hall heeft chemie met de drie tantes. De achilleshiel van deze verder luchtige, speelse en sprankelende misdaadreeks ligt meer bij de clichés uit het genre die voorbijkomen (zie de dood in een sauna; het aanwijzen van een opvolger). Maar daar draait Queens of Mystery ook niet per se om. Je hoopt als kijker vooral dat Matilda dankzij Cat, Beth en Jane de moord weet op te lossen. Dat lukt vrijwel altijd.