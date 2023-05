Quarry S1E1: Beroepsmoordenaars in de jaren 70 • 10-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Rambo meets Taxi Driver meets The Deer Hunter

Het is 1972 en Quarry (Logan Marshall-Green) en zijn strijdmakker Arthur (Jamie Hector) keren na twee missies in Vietnam terug naar hun geboorteplaats Memphis. Op het vliegveld worden de veteranen – die worden verdacht van betrokkenheid bij een massamoord – weinig enthousiast onthaald door een groep antioorlogsdemonstranten. De beroepssoldaten van weleer kunnen dankzij deze bezoedeling van hun goede naam amper een baan vinden in de gemeenschap. De uitnodiging van de mysterieuze makelaar van de dood (Peter Mullan) om huurmoordenaar te worden, klinkt dan ook aanlokkelijk.

Wie de premisse van Quarry leest, zal ongetwijfeld moeten denken aan First Blood (1982), Taxi Driver (1976) of The Deer Hunter (1978). Quarry is minstens net zo naargeestig en nostalgisch als deze films, waarin Vietnamveteranen terugkeren naar Amerika. Scenarioschrijvers Michael D. Fuller en Graham Gordy bewerkten de romanreeks van Max Allan Collins uit de jaren zeventig. Sowieso zijn deze makers van de serie al bekend met het thema wederkomst: beide heren schreven voor het gelauwerde Rectify waarin een ter dood veroordeelde wordt vrijgelaten. Quarry kan op het eerste gezicht ook worden vergeleken met die andere ‘zuidelijke’ serie Justified.

En waar staat Quarry eigenlijk voor? Het woord Quarry betekent een steengroeve én prooi. Misschien belichaamt Quarry wel hoe alle zinvolheid van het leven bij de hoofdpersoon is verdwenen na twee indringende traumatische ervaringen in Vietnam. Logan Marshall-Green weet die gedachte in ieder geval zeer overtuigend te acteren. Ook zijn vriendin in de serie, Joni (Jodi Balfour), is goed gecast. Hun (gezamenlijke) raadselachtige verleden is in hun gezichtsuitdrukkingen gegrift.

De eerste aflevering opent met tot de verbeelding sprekende beelden van de Mississippi Delta in het oude Zuiden van de Verenigde Staten. Het is de overtuigende opmaat naar een ambitieuze 75 minuten durende pilotaflevering. Kabelzender Cinemax heeft mogelijk een kassucces in handen. Het softpornokanaal produceert nu sinds enige tijd televisieseries, met onder meer het geslaagde Banshee. Wie had gedacht dat erotiek de springplank zou zijn naar degelijk televisiedrama?

Quarry wordt vanaf 10 september uitgezonden op Cinemax