The Purge komt naar televisie als serie

Filmstudio Blumhouse lanceert een tv-afdeling. Een van hun eerste wapenfeiten wordt een tv-serie gebaseerd op de horrorfilm The Purge.

The Purge was in 2013 een groot succes voor Blumhouse; het 3 miljoen dollar kostende project bracht wereldwijd bijna 90 miljoen dollar op. De film draaide om een jaarlijkse nacht, waarin de overheid gedurende een periode van twaalf uur alle misdaden (inclusief moord) legaal maakt. In het origineel werden de hoofdrollen gespeeld door Ethan Hawke (Boyhood) en Lena Headey ( Game of Thrones ), waarna Frank Grillo (The Grey) de hoofdrol op zich nam in het vervolg. Grillo kwam daarna nog terug voor het derde deel The Purge: Election year, dat vorig jaar in de bioscoop te zien was. Hoewel Blumhouse af en toe ook een bejubeld drama (Whiplash) produceert, staat het bedrijf vooral bekend om horrorfilms als The Purge, Paranormal Activity en Insidious. Recentelijk produceerden ze Split van M. Night Shyamalan en de onverwachte bioscoophit Get Out van Jordan Peele.