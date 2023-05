The Punisher: volledige trailer voor Netflix-serie

Netflix onthulde de volledige trailer voor The Punisher, hoewel de exacte releasedatum nog altijd geheim wordt gehouden.

Op het witte doek werd Frank Castle / The Punisher eerder gespeeld door Dolph Lundgren, Thomas Jane en Ray Stevenson, maar Jon Bernthal (Shane in The Walking Dead ) kreeg voor zijn vertolking op televisie betere kritieken dan al zijn voorgangers bij elkaar. Bernthal werd in het tweede seizoen van Daredevil geïntroduceerd als The Punisher en hoewel hij daarna ontbrak in The Defenders , zal zijn eigen spin-off nog voor het einde van het jaar op Netflix verschijnen. In de serie neemt Castle wraak op de moordenaars van zijn vrouw en kinderen, waarna hij stuit op een complot dat verder reikt dan enkel de onderwereld van New York. Bijrollen zijn er voor Ben Barnes ( Westworld ), Deborah Ann Woll (Daredevil), Ebon Moss-Bachrach ( Girls ), Daniel Webber (11.22.63) en Paul Schulze (Nurse Jackie).