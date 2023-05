The Punisher: trailer en releasedatum onthuld

De nieuwe Marvel-serie The Punisher is vanaf 17 november te bekijken op Netflix.

De releasedatum werd eindelijk onthuld in de nieuwe trailer voor de stripverfilming. The Punisher draait om de getraumatiseerde ex-militair Frank Castle (Jon Bernthal, bekend als Shane in The Walking Dead ). Nadat zijn vrouw en kinderen worden vermoord, draait hij door en verklaart hij als The Punisher de oorlog aan de onderwereld van New York. Het complot waar hij vervolgens op stuit reikt echter veel verder dan dat hij ooit had kunnen vermoeden. Ben Barnes ( Westworld ) geeft in de serie gestalte aan Billy Russo, die in de strips uiteindelijk verandert in vijand Jigsaw, maar hier nog wordt geportretteerd als een goede vriend van Castle. Ebon Moss-Bachrach ( Girls ) speelt zijn hulpkracht Micro, in deze tv-incarnatie een voormalige werknemer van de NSA. De showrunner van Marvel’s The Punisher is Steve Lightfoot, bekend van series als Hannibal en Narcos