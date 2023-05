Promo voor Supergirl S2 introduceert Superman

Volgende maand start het tweede seizoen van Supergirl op de CW. De titelheldin krijgt in een paar afleveringen gezelschap van de man van staal zelf.

In de films wordt Superman gespeeld door Henry Cavill, maar op tv mag Tyler Hoechlin het doen. Hoechlin brak ooit door als het zoontje van Tom Hanks in Road to Perdition. Later had hij op tv hoofdrollen in 7th Heaven en Teen Wolf. Het tweede seizoen introduceert ook Lynda Carter als de Amerikaanse president. Carter werd in de jaren zeventig beroemd door haar rol als Wonder Woman op televisie en duikt nu opnieuw in de wereld van DC Comics. Ondanks dat Supergirl inmiddels is verhuisd van CBS naar de CW, is de cast grotendeels hetzelfde gebleven. Alleen Calista Flockhart heeft een reduceerde rol.