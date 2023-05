Prison Break revival gaat in maart van start • Nieuws • 04-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het vijfde seizoen van Prison Break gaat in maart van start op Fox. Acteur Dominic Purcell kondigde de première aan op Instagram.

De nieuwe reeks van Prison Break bestaat uit negen afleveringen. Het verhaal is weer afkomstig van Paul Scheurig, de originele bedenker van de serie. In de revival vernemen Lincoln (Purcell) en Sara (Sarah Wayne Callies) dat Michael (Wentworth Miller) mogelijk nog in leven is. Hij blijkt opgesloten te zitten in een Marokkaanse gevangenis en dus moet er een uitbraak op poten gezet worden. In het nieuwe seizoen zullen verschillende bekende personages opnieuw opduiken. Zo keren Sucre (Amaury Nolasco), T-Bag (Robert Knepper), C-Note (Rockmond Dunbar) en Kellerman (Paul Adelstein) allemaal terug voor de miniserie. De enige die ontbreekt is Alexander Mahone (William Fichtner), omdat de schrijvers naar eigen zeggen geen goed genoeg vervolg aan zijn verhaal konden geven.

Bekijk hieronder nog een keer de eerder vrijgegeven trailer en het eerste clipje met Michael Scofield. Naast Prison Break zijn acteurs Wentworth Miller en Dominic Purcell momenteel ook samen te zien in de superheldenserie Legends of Tomorrow