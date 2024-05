Pretty Little Liars: Summer School S01E01: meer dan hommage aan horror

Na tien afleveringen van Original Sin heet het tweede deel van deze reboot van Pretty Little Liars Summer School. De plot gaat eerst overigens nog verder bij waar het eerste seizoen eindigde: met Archie op een wraakzuchtige missie. Hij stond immers op het punt om Chip (Carson Rowland) een kopje kleiner te maken. Daar blijkt Archie in geslaagd. Chips dood levert smeuïge materie op. Tabby (Chandler Kinney) heeft namelijk een video gemaakt waarin ze Chip ontmaskert als verkrachter van haar en Imogen (Bailee Madison), tot groot ongenoegen van Chips moeder (Carey van Driest); zij wil dat haar zoon op een positievere manier herdacht wordt.

Dat is natuurlijk niet de belangrijkste verhaallijn: die draait om overleven. Het verhaal speelt zich eerst nog af rond de feestdagen, maar verschuift al snel naar een half jaar later. Het is de opmaat naar de zomer en Tabby, Imogen, Faran (Zaria), Minnie (Malia Pyles) en Noa (Maia Reficco) verheugen zich op een lange vakantie. Dat blijkt echter geen optie: ze zijn allemaal gezakt en kunnen gedurende een korte zomerschool hun jaar alsnog halen. Ondertussen is Archie gearresteerd, maar vrezen de meiden dat hij op den duur vanwege ontoerekeningsvatbaarheid vrijkomt – hoewel het er sterk op lijkt dat een andere killer al in zijn voetsporen is getreden.