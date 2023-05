Pretty Little Liars gaat in april verder op Netflix • Nieuws • 28-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix heeft bekend gemaakt wanneer Pretty Little Liars verder gaat. Het zevende seizoen wordt in april hervat.

In Amerika start men op 18 april met nieuwe afleveringen van Pretty Little Liars en op 24 april is vervolgens Netflix in Nederland aan de beurt. Vanaf dan zal er bij ons elke maandag een nieuwe aflevering beschikbaar worden gesteld. De eerste 10 afleveringen van het zevende seizoen van Pretty Little Liars verschenen aan het eind 2016 nog allemaal tegelijk bij de streamingdienst, omdat er toen geen deal gemaakt kon worden voor de wekelijkse uitzendrechten. Netflix hintte onlangs al naar het feit dat dit voor de tweede seizoenshelft waarschijnlijk wel ging lukken. Na de komende 10 afleveringen zal de serie eindigen, hoewel bedenker en showrunner I. Marlene King al aangaf een latere doorstart of spin-off zeker niet uit te sluiten. De grote serie-finale moet bovendien een extra lange aflevering met een speelduur van 2 uur gaan worden.

Bekijk alvast een eerste scène uit de laatste afleveringen van Pretty Little Liars. Direct na de finale van Pretty Little Liars start men in Amerika met Famous in Love , een nieuwe serie van dezelfde makers, maar het is nog onbekend of deze serie ook naar Nederland komt.