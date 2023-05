Pretty Little Liars eindigt na het zevende seizoen • Nieuws • 30-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het hing al in de lucht en werd nu officieel bevestigd door de makers; Pretty Little Liars zal na het zevende seizoen ten einde komen. De laatste afleveringen van de serie debuteren in het voorjaar van 2017.

Het nieuws werd naar buiten gebracht tijdens een Facebook Live interview met I. Marlene King, de bedenker en showrunner van Pretty Little Liars. Daarbij waren ook castleden Troian Bellisario, Ashley Benson, Lucy Hale, Shay Mitchell en Sasha Pieterse aanwezig. De laatste tien afleveringen zijn vanaf april te zien, waarbij de allerlaatste seizoensfinale een extra lange aflevering van twee uur gaat worden. De eerste helft van het zevende seizoen zit er – in Amerika althans – bijna op. In de tweede helft zullen er opnieuw een aantal oude bekenden teruggebracht worden. Een van de hoofdpersonages zal ook in het huwelijksbootje stappen.

Direct na de finale van de serie debuteert zender Freeform de eerste aflevering van Famous in Love ; een nieuwe serie van I. Marlene King. Daarin geeft Bella Thorne ( Scream ) gestalte aan een studente die gecast wordt in een gigantische filmproductie, waardoor ze van de ene dag op de andere verandert in een beroemdheid. De eerste zes seizoenen van Pretty Little Liars zijn momenteel overigens te bekijken op Netflix.