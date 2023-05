Presidentsvrouw op de vlucht in Ingobernable

Eind deze maand debuteert Netflix de politieke thriller Ingobernable. Het is na Club de Cuervos hun tweede serie van Mexicaanse makelij. Bekijk hieronder de eerste beelden.

In Ingobernable zien we hoe de Mexicaanse presidentsvrouw Emilia Urquiza (Kate Del Castillo) vecht voor hervorming. Ze komt in een lastig parket, wanneer haar eigen ideeën stuiten op weerstand van haar man, president Diego Nava (Erik Hayser), en ze besluit om van hem scheiden. Dat is echter nog maar het begin van haar problemen, want niet veel later wordt de president vermoord en is ze zelf de grote hoofdverdachte, waarna ze op de vlucht slaat. Hoofdrolspeelster Del Castillo is een bekende naam in de Mexicaanse televisiewereld, maar het grote publiek zal haar waarschijnlijk eerder kennen van haar betrokkenheid bij de controverse die aan aantal jaren geleden ontstond naar aanleiding van het gesprek tussen acteur Sean Penn en drugsbaron El Chapo . Hun ontmoeting werd namelijk door de actrice zelf geregeld, waarna ze door een arrestatiebevel vanuit de Mexicaanse overheid niet meer terug kon keren naar eigen land.Het eerste seizoen van Igobernable bestaat uit 15 afleveringen en debuteert op 24 maart op Netflix. Overigens kwam al het drama tussen Del Castillo en de Mexicaanse regering onlangs ten einde. Ze heeft, in tegenstelling tot haar personage in de serie, niets meer te vrezen van de overheid en is inmiddels weer welkom in Mexico.https://www.youtube.com/watch?v=oo5nnF2Bk4E&t=1s