Premièredatum van Twin Peaks bekend gemaakt • Nieuws • 10-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De doorstart van Twin Peaks gaat op 21 mei van start op Showtime. De nieuwe reeks bestaat uit in totaal 18 afleveringen.

Twin Peaks-bedenker David Lynch, die het nieuwe seizoen schreef met Mark Frost en zelf alle afleveringen regisseert, wilde tijdens de persdag van de Television Critics Association nog niets over het verhaal van het vervolg prijsgegeven. Showtime-president David Nevins kon alleen verklappen dat de serie draait om de terugkeer van agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) in Twin Peaks. Ook de in tegenstelling tot MacLachlan volledig nieuwe acteurs, met onder anderen Laura Dern en Robert Forster, die bij het TCA-panel aanwezig waren, deden zeer geheimzinnig over de personages die ze spelen. De show heeft sowieso een gigantische cast bestaande uit maar liefst 200 acteurs, met ook oudgedienden als David Duchovny en Miguel Ferrer. Schrijver en regisseur Lynch keert daarbij zelf weer terug voor de camera als Gordon Cole, de slechthorende FBI-baas van Cooper.

De twee seizoenen van de originele serie waren begin jaren 90 te zien op ABC. De nieuwe serie zal de draad 25 jaar later weer oppakken. Beelden uit de nieuwe reeks zelf zijn nog niet opgedoken, wel verscheen er een blik achter de schermen