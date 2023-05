Premièredatum van The Grand Tour bekend • Nieuws • 17-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De voormalige presentatoren van Top Gear brengen een nieuw autoprogramma naar Amazon. Op 18 november gaat de eerste aflevering van The Grand Tour in première.

The Grand Tour herenigt Jeremy Clarkson weer met Richard Hammond en James May. Het drietal presenteerde jarenlang het succesvolle Top Gear op de BBC. Totdat Clarkson na een handgemeen met een producent door de zender werd ontslagen. Vervolgens besloten May en Hammond om het programma ook te verlaten. Maar nu is het team door Amazon weer in ere hersteld. Voor The Grand Tour reist het drietal de hele wereld over; er zijn al opnamen gemaakt in Johannesburg in Zuid-Afrika en later deze maand verhuist de productie naar Californië in de Verenigde Staten.

Clarkson en zijn collega’s tekenden bij Amazon een contract voor 3 jaar, waarin ze in totaal 36 afleveringen zullen maken. Bekijk hieronder alvast het eerste promo-filmpje, waarmee de premièredatum wereldkundig werd gemaakt.