Premièredatum van Iron Fist bekend

Alle afleveringen van Marvel's Iron Fist zijn vanaf 17 maart 2017 te zien bij Netflix. Het eerste seizoen zal bestaan uit in 13 afleveringen.

Na Daredevil , Jessica Jones en Luke Cage – dat afgelopen vrijdag in première ging – wordt Iron Fist de vierde Marvel-show op Netflix. De hoofdrol is voor Finn Jones, vooral bekend als Loras Tyrell in Game of Thrones. Hij speelt Danny Rand, een miljardair die na een vliegtuigongeluk jarenlang werd vermist, maar nu plots weer opduikt in New York om zijn geboorterecht en familiebedrijf op te eisen. Wanneer een oude vijand de kop opsteekt, moet Rand kiezen tussen het erfgoed van zijn familie en zijn verantwoordelijkheden als de in kungfu bedreven superheld Iron Fist. Marvel stelde Scott Buck ( Six Feet Under , Rome ) aan als showrunner van Iron Fist. Buck schreef eerder met Melissa Rosenberg voor de Showtime-serie Dexter. Rosenberg is momenteel de showrunner van Jessica Jones.