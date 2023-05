Première van nieuwe Star Trek-serie weer uitgesteld

Het tv-debuut van Star Trek Discovery heeft opnieuw vertraging opgelopen. De serie zal de beoogde première in mei niet gaan halen.

De eerste Star Trek-serie in tien jaar mikte oorspronkelijk op een release in januari 2017. In september 2016 vroegen de makers echter om uitstel, waar zender CBS gehoor aan gaf . Maar ook de vervolgens overeengekomen première in mei van dit jaar blijkt nu te vroeg. ‘Dit is een heel ambitieus project en wij zijn flexibel met de premièredatum, als we denken dat het de show ten goede komt’, liet CBS weten in een verklaring. ‘We hebben vanaf het begin gezegd dat kwaliteit voor ons belangrijker is dan snelheid.’ De zender haalde ook aan dat de première niet gebonden is aan televisieschema's, omdat Star Trek Discovery – net als The Good Fight – exclusief online te zien zal zijn bij CBS All Access. Om het slechte nieuws over de vertraging wat te verzachten gaf CBS nog wel een castingnieuwtje vrij; James Frain (The Tudors) zal in Discovery gestalte geven aan de vader van Spock, die in het verleden al vaker te zien was in de franchise.