Preacher S1: sterke verfilming van duister en absurd comic-universum • Recensie • 02-08-2016

De avonturen van een godslasterende priester, een vampier en een crimineel lenen zich perfect voor tien afleveringen gekte, keihard geweld en gitzwarte humor.

Jeugdvrienden Seth Rogen en Evan Goldberg hebben naast een bovengemiddelde interesse in stoner -komedies (ze werkten samen aan onder andere Superbad , Pineapple Express en This Is the End ), ook een grote liefde voor comics. In het bijzonder voor Preacher van Garth Ennis en Steve Dillon. De twee weten de essentie van het origineel te vangen en in een televisievorm te gieten, waarbij ze duidelijk een eigen draai aan het materiaal hebben gegeven.

De grootste aanpassing die ze daarbij hebben gemaakt, is dat ze het begin van de oorspronkelijke comics als einde hebben gebruikt om naar toe te werken op televisie. Zo is het hele eerste seizoen min of meer een prequel van de strips, en dus nieuw voor zowel beginnelingen als fans van het eerste uur. Uiteraard volgen we wel gewoon Jesse Custer (Dominic Cooper), de priester met een duister verleden die bezeten wordt door een onbekende goddelijke kracht. Afwisselend geholpen en tegengewerkt door zijn criminele ex Tulip (Ruth Negga) en vampier Cassidy (Joseph Gilgun) probeert hij de kerk van zijn vader draaiende te houden en de mensen van het kneuterige stadje Annville weer bij God te brengen. Als het moet met dwingende hand.

Door af te wijken van de bestaande verhaallijn is er ruimte om een reeks excentrieke personages te introduceren. Terwijl Jesse worstelt met zijn eigen krachten en geloof krijgt hij te maken met een door vlees geobsedeerde fabrieksdirecteur, gewelddadige engelen en een premiejager uit de hel. Alle onvoorspelbare verhaallijnen en situaties met bovennatuurlijke wezens zijn vervolgens in een uiterst realistische aanvoelend Texas geplaatst (denk simpele zielen, racisme, seksisme). Dat levert niet alleen een absurd en compleet eigen universum op waarin uitbarstingen van extreem geweld, piemelgrappen en bijna terloops aangestipte levensvragen hand in hand gaan, het is tevens een raak commentaar op onze huidige samenleving. En natuurlijk is de serie visueel zo fraai als je van AMC ( The Walking Dead , Breaking Bad ) mag verwachten.

Het al aangekondigde tweede seizoen zal waarschijnlijk meer de lijn van de comics volgen, en zeker als Rogen en Goldberg zich weer met de zaken gaan bemoeien belooft dat veel goeds.