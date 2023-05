Powerless promo onthult sitcom van DC Comics

Het tv-aanbod van DC Comics gaat de komische kant op met Powerless. NBC onthult de personages in een nieuwe promo.

Er zijn momenteel heel veel verschillende DC Comics-verfilmingen te zien op televisie, denk alleen al aan Arrow , The Flash , Legends of Tomorrow en Supergirl op The CW. Powerless staat echter los van alles dat DC momenteel maakt voor tv. De sitcom is niet gebaseerd op een stripboek en introduceert compleet nieuwe (menselijke) personages, maar speelt zich wel af in een wereld die bevolkt wordt door de superhelden van uitgeverij. Superhelden (en superschurken) zorgen voor nogal wat bijkomende schade en de serie draait om een aantal werknemers van Wayne Security, dat inderdaad deel uitmaakt van het bedrijf van Bruce Wayne / Batman, die de normale burgers daartegen beschermt. De werknemers worden gespeeld door onder andere Vanessa Hudgens ( High School Musical ), Danny Pudi ( DuckTales ), Alan Tudyk ( Rogue One ) en Ron Funches ( Kroll Show ).